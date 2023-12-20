21 декабря офисы Барнаульской горэлектросети изменят график работы

Рассказываем, почему в четверг в офисах БГЭС будет сокращенный день В четверг, 21 декабря, клиентские офисы Барнаульской горэлектросети (Ползунова, 50; 65 лет Победы, 12; Ленина, 119а) будут работать до 13:00.
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