Певица Глюкоза жестко высказалась о Максе Фадееве

Певица Глюкоза, чья музыкальная карьера получила старт благодаря Максиму Фадееву. Артистка до сих пор с теплотой вспоминает своего бывшего продюсера, несмотря на то, что их пути разошлись несколько лет назад.
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