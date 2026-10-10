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Кухня и дом

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Как выбрать ламинат для теплого пола: 5 неочевидных параметров проверки

Как выбрать ламинат для теплого пола: 5 неочевидных параметров проверки

Решение обустроить в доме теплый пол неизбежно ставит перед выбором финишного покрытия. Если керамическая плитка и керамогранит по каким-то причинам не рассматриваются, круг поиска сужается до кварцвинила, классического ламината или современных гибридных материалов.

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