Как выбрать ламинат для теплого пола: 5 неочевидных параметров проверки

Решение обустроить в доме теплый пол неизбежно ставит перед выбором финишного покрытия. Если керамическая плитка и керамогранит по каким-то причинам не рассматриваются, круг поиска сужается до кварцвинила, классического ламината или современных гибридных материалов.
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