"Изгой" в мире животных: пёс потерялся и 10 дней выживал в дикой природе

Сиба-ину сопровождал своего хозяина в походе. После восхождения на горную вершину животное исчезло. Владелец собаки и его друзья искали Деймоса, расклеили листовки, но пес вышел из леса лишь через 10 дней.
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