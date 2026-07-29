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Царьград

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Ураган повалил десятки деревьев в Подмосковье

Ураган повалил десятки деревьев в Подмосковье

Град, оборванные провода и перекрытые деревьями дороги: последствия непогоды в Подмосковье.Вечером 28 июля на Московскую область обрушился циклон, сопровождавшийся шквалистым ветром, проливным дождём и градом.

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