Ураган повалил десятки деревьев в Подмосковье

Град, оборванные провода и перекрытые деревьями дороги: последствия непогоды в Подмосковье.Вечером 28 июля на Московскую область обрушился циклон, сопровождавшийся шквалистым ветром, проливным дождём и градом.
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