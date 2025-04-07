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Царьград

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Российская ПВО успешно сбила 19 украинских дронов за одну ночь

Российская ПВО успешно сбила 19 украинских дронов за одну ночь

Российские средства ПВО перехватили 19 украинских беспилотников за одну ночь. Из них 13 были сбиты над Азовским морем, остальные над Краснодарским краем, Брянской областью и Крымом, сообщило Минобороны.

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