17 октября в 16:00 в библиотеке №62 имени Пабло Неруды по адресу: Проспект Мира, дом 180, состоится концерт «В ритме осенней Москвы».
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