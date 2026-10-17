Вратарь «Бостона» Майкл ДиПьетро, 27 лет, завоевал свою первую победу в НХЛ, успешно отразив 25 бросков из 27 в матче против «Анахайма».
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