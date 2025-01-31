Основатель сериала DIVINE запускает приложение для создателей с легендой хип-хопа Ракимом

Серийный предприниматель и бывший артист звукозаписи Виктор Д. Ломбард, также известный как DIVINE, объявил на этой неделе о запуске новой компании в партнерстве с RAKIM, одним из самых влиятельных эмси хип-хопа.
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