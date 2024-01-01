Путин поздравил с вековым юбилеем газету «Красная звезда»

Первого января 100-летие отмечает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда». Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов издания по случаю векового юбилея выхода в свет первого номера.
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