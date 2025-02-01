Борис Пиотровский поздравил съемочную группу фильма «Воздух»

Кинокартина получила несколько премий Картина «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего взяла главный приз премии Национальной академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм».
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