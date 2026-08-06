Залужный считает, что ВСУ исчерпали ресурс вооружений в конфликте с ВС РФ Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Британии, Валерий Залужный, вно.
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Залужный считает, что ВСУ исчерпали ресурс вооружений в конфликте с ВС РФ Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Британии, Валерий Залужный, вно.
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