Русская весна
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Русская весна

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Глава МИД Венгрии назвал виновных в затягивании конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии назвал виновных в затягивании конфликта на Украине

Урегулировать конфликт на Украине было бы проще, если бы предыдущая администрация США и европейские политики не предпринимали подрывных шагов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

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Комментарии
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Юрий Александров
Гейевропу,давно пора,&quot;причесать &quot;, &quot;почистить&quot; , разложившийся &quot;материал &quot; нейтрализовать.
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