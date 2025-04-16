Урегулировать конфликт на Украине было бы проще, если бы предыдущая администрация США и европейские политики не предпринимали подрывных шагов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
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