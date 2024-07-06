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Мировое обозрение

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Турция предложила создать мирную платформу для урегулирования конфликта на Украине

Турция предложила создать мирную платформу для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран — участниц Организации тюркских государств (ОТГ) в азербайджанском городе Шуша заявил, что Турция считает, что в интересах урегулирования украинского конфликта нужно создать международную мирную платформу с широким участием в ней стран.

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