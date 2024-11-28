Скрытая реклама: что стоит за неприметными трафаретными объявлениями

Что стоит за неприметными трафаретными объявлениями, которые периодически появляются на стенах зданий в Салехарде? Как правило, телефонов в таких объявлениях нет, но работу предлагают высокооплачиваемую, только не предупреждают о последствиях.
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