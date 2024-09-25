Нелегальный мигрант сбежал из здания суда в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Гражданин Таджикистана сбежал из здания Индустриального районного суда в Ижевске. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии24 сентября мужчину признали виновным по части 1.
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