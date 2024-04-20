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Полковника МВД пытали и жестоко убили. Возмездие накрыло пособницу террориста-диверсанта через десять лет

Полковника МВД пытали и жестоко убили. Возмездие накрыло пособницу террориста-диверсанта через десять лет

В Дагестане силовики задержали 48-летнюю пособницу террориста-диверсанта Олега Шаляпина., который вместе с тремя другими членами банды в июле 2014 года расправился над полковником МВД в отставке Айтемиром Салимгереевым.

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