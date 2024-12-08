18 интересных и необычных профессий, которые исчезли с приходом современных технологий

Машины, механизмы и разнообразные автоматические устройства спровоцировали во многих сферах вытеснение работников (особенно это было заметно на крупных предприятиях и заводах), что стало причиной крайне печального последствия, а именно вымирания профессий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии