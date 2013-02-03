3.02-13.02 Фонд AdVita объединил 15 AI-художников, чтобы рассказать о важности профилактики рака

Ко Всемирному дню борьбы против рака благотворительный фонд AdVita представляет выставку работ AI-художников «Своевременность», которая пройдет в культурном квартале «Брусницын» с 3 по 13 февраля 2024 года.
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