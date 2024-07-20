Аким Актау проверил ремонт магистрального водопровода

ТОО «МАЭК» сообщило, что в связи с вынужденными ремонтными работами на магистральном трубопроводе «ЦУВС-2» - «ЦУВС-3» ТОО «МАЭК» 19 июля с 23 часов до 9 часов 20 июля отключило подачу питьевой воды с «ЦУВС-3» на верхнюю и нижнюю зоны города.