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Отмена тыгыдыков: как отучить кошку будить хозяев по ночам

Отмена тыгыдыков: как отучить кошку будить хозяев по ночам

Несколько полезных советов от фелинолога Юлии Мальковой.Наступает ночь. Люди засыпают, и просыпается пушистая мафия — активные и шебутные котики, которых хлебом не корми, дай побегать по спящим хозяевам и обеспечить им бессонницу до самого утра.

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