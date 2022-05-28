Отмена тыгыдыков: как отучить кошку будить хозяев по ночам

Несколько полезных советов от фелинолога Юлии Мальковой.Наступает ночь. Люди засыпают, и просыпается пушистая мафия — активные и шебутные котики, которых хлебом не корми, дай побегать по спящим хозяевам и обеспечить им бессонницу до самого утра.