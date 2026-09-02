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Царьград

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Захарова оценила слова Трампа о мире, но ждёт конкретных действий

Захарова оценила слова Трампа о мире, но ждёт конкретных действий

Мария Захарова, представитель МИД России, комментируя слова Дональда Трампа о завершении украинского конфликта, акцентировала внимание на важности практических шагов.

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