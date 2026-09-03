ХК «Рязань-ВДВ» стартует в ВХЛ выездной серией

«Рязань-ВДВ» стартует в чемпионате ВХЛ выездной серией из четырёх матчей, первый из которых пройдёт 4 сентября в Ханты-Мансийске против «Югры».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ММ Снижение цен на л...
- ЕП Снижение цен на л...
- ДШ В России представ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым