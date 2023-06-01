Журнал «Профиль»

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Маск подтвердил, что планирует переименовать Twitter

Маск подтвердил, что планирует переименовать Twitter

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что принадлежащая ему социальная сеть Twitter будет переименована.

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