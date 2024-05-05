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Демидов стал самым ценным игроком сезона МХЛ во второй раз подряд

В Москве состоялась Церемония закрытия 15-го сезона Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.  Самым ценным игроком чемпионата-2023/24 был признан Иван Демидов из «СКА-1946».

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