Московская компания увеличила производство карбонизаторов благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Компания «Политех-Плюс», резидент инновационного центра «Сколково», благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» вдвое увеличила выпуск карбонизаторов — устройств для производства газированных напитков.
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