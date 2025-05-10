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Московская компания увеличила производство карбонизаторов благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Московская компания увеличила производство карбонизаторов благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Компания «Политех-Плюс», резидент инновационного центра «Сколково», благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» вдвое увеличила выпуск карбонизаторов — устройств для производства газированных напитков.

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