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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о Тамбиеве: «Хороший парень. Хочу, чтобы он применил в «Динамо» то, что почерпнул в СКА – надеюсь, хорошие вещи. Мы должны хоккей наш развивать, делать его атакующим»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о работе Леонида Тамбиева в московском « Динамо ».  Клуб из Санкт-Петербурга обыграл бело-голубых в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (5:3).

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