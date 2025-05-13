Полиция проводит проверку по факту дебоша в автобусе №54 Новосибирска

Инцидент произошел 12 мая. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, вечером у остановки общественного транспорта «Медицинский центр» на улице Одоевского буйный пассажир автобуса №54 стал конфликтовать с другими сибиряками.
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