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В Москве арестовали члена Ореховской ОПГ, объявленного в розыск в 1998 году

В Москве арестовали члена Ореховской ОПГ, объявленного в розыск в 1998 году

Тверской районный суд Москвы на заседании 10 сентября арестовал предполагаемого члена Ореховской ОПГ Дмитрия Алешина, объявленного в розыск в 1998 году.

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