Японцы собираются использовать микробов для выработки электроэнергии

Эксперименты по изучению потенциала почвенных микробов для использования их в топливных элементах, проводят исследователи из Токийского университета сельского хозяйства и технологий и компании Shikoku Electric Power, сообщает 13 октября деловое агентство Kyodo News.
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