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ИА Регнум

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Ведущие математики мира заявили об угрозе стремительного развития ИИ

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) может негативно повлиять на научную деятельность и работу математического сообщества.

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