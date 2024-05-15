🪡 В Красноперекопске начал работу швейный цех для помощи участникам спецоперации Центр помощи защитникам начал работу недавно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🪡 В Красноперекопске начал работу швейный цех для помощи участникам спецоперации Центр помощи защитникам начал работу недавно.