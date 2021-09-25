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Писатель Пелевин раздавал автографы в Москве, пишут телеграм-каналы. В издательстве «Эксмо» заявили, что ничего не знают о его встрече с поклонниками

Виктор Пелевин встретился с поклонниками в Москве, сообщили несколько телеграм-каналов. В издательстве «Эксмо», которое публикует книжные новинки писателя, заявили, что его представителям ничего не известно об этом мероприятии.

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