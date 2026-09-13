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Аргументы и Факты

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Песков: у Путина почти не бывает выходных дней, он все время работает

Песков: у Путина почти не бывает выходных дней, он все время работает

У российского лидера Владимира Путина фактически не бывает выходных, он так или иначе все время работает, сказал журналистам в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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