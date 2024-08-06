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Аргументы и Факты

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Матвийчук объяснил, почему «голые» F-16 являются лёгкой целью для ВС РФ

Десять поставленных на Украину истребителей F-16 несовершенны, если они «надумают» войти в открытое противоборство, ВС РФ их сразу же собьют, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Стратеги НАТО боятся что сбитый самолёт попадет в руки инженеров России и все их хваленные технологии будут изучены
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