Эрдоган дал Армении бесплатный совет, рассказав, кто нанёс ей наибольший ущерб

Турецкий лидер призвал армянское руководство искать свою безопасность в партнёрстве с соседямиПрезидент Турции в минувший понедельник заявил, что после войны в Нагорном Карабахе в регионе "началась новая эра".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии