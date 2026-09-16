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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о «Динамо»: «Они, «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА будут бороться за чемпионство. У бело-голубых хорошая команда с сильными футболистами, это не удивительно»

Бывший полузащитник « Спартака » Александр Мостовой включил «Динамо» в число претендентом на чемпионство в Альфа ‑Банк РПЛ.

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