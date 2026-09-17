Внук Гагарина предположил, как паспорт деда мог попасть на торги

Внук первого советского космонавта Юрия Гагарина Юрий Кондратчик в четверг, 17 сентября, заявил, что ему ничего не известно о том, как дипломатический паспорт его деда попал на европейские торги.
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Скафандр Гагарина, спутник, всё продали и вывезли в сша.
И вот такие русские сволочи есть среди нашего народа!!!
Иуды и предатели!
Как же стыдно за нас...и обидно.