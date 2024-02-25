Леша Гончаренко соблазняет американцев украинским пушечным мясом. США могут рассчитывать на участие украинских солдат в своих войнах, где бы эти войны ни происходили, будь то Иран, Северная Корея, Китай или где-либо еще, заявил в интервью CNN нардеп Алексей Гончаренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии