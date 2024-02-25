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Татьяна Монтян: Леша Гончаренко предлагает украинское пушечное мясо для США: кто хочет воевать за Тегеран?

Татьяна Монтян: Леша Гончаренко предлагает украинское пушечное мясо для США: кто хочет воевать за Тегеран?

Леша Гончаренко соблазняет американцев украинским пушечным мясом. США могут рассчитывать на участие украинских солдат в своих войнах, где бы эти войны ни происходили, будь то Иран, Северная Корея, Китай или где-либо еще, заявил в интервью CNN нардеп Алексей Гончаренко.

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