Леша Гончаренко соблазняет американцев украинским пушечным мясом. США могут рассчитывать на участие украинских солдат в своих войнах, где бы эти войны ни происходили, будь то Иран, Северная Корея, Китай или где-либо еще, заявил в интервью CNN нардеп Алексей Гончаренко.