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The Diplomat's Rory Kinnear Played Frankenstein's Monster On An Acclaimed Gothic Horror Series

The Diplomat's Rory Kinnear Played Frankenstein's Monster On An Acclaimed Gothic Horror Series

You may know him best from The Diplomat - or even the James Bond franchise - but one of Rory Kinnear's darkest roles had a much more Gothic vibe .

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