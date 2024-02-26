Сержант из Иркутска спас на спецоперации жизнь 25 товарищей

26-летний сержант Николай Карпенко из Иркутска, во время спецоперации на Украине в течение часа удерживал противника в одиночку и тем самым спас 25 товарищей, сообщает пресс-служба Народного фронта в Иркутской области.
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