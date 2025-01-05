Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин исполнил желания детей военнослужащего-участника СВО в рамках акции «Елка желаний»

В своём желании Василиса хотела получить на Новый год в подарок этюдник для рисования, а её брат Дмитрий мечтал о железной дороге.
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