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Политолог Стариков допустил возможность начала реальной войны между Украиной и Россией

Политолог Стариков допустил возможность начала реальной войны между Украиной и Россией

Отечественный политолог Николай Стариков допустил возможность начала реальной войны между Украиной и Российской Федерацией.

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Владимир Амосов
Никакой войны не будет. Киевский сброд разбежится, как только танки ДНР и ЛНР начнут освобождать свою территорию. Не надо только их сдерживать, как было в прошлом.
Борис Осипов
Сергей Росси
Стариков - фрик с нулевым рейтингом. Может пи..ть, что угодно
aleks virt
Любезнейший политолог Николай Стариков, прежде чем вещать о столь судьбоносных допущениях, предварительно проконсультировался с людьми, сведущими в геополитике. Европа "порвет" Украину за препятствия в поставках газа.

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