Предложение о налоговом кэшбеке: в Государственную думу внесен проект о возврате уплаченного НДФЛ семьям с детьми Ирина ОрлонскаяМинистерство финансов Российской Федерации предложило снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми, у которых доходы не являются высокими.