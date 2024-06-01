Предложение о налоговом кэшбеке: в Государственную думу внесен проект о возврате уплаченного НДФЛ семьям с детьми Ирина ОрлонскаяМинистерство финансов Российской Федерации предложило снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми, у которых доходы не являются высокими.
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