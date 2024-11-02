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Чемпионат Италии. «Брешия» дома проиграла «Трапани Шарк»

«Брешия» дома проиграла «Трапани Шарк». Чемпионат Италии  Регулярный чемпионат Брешия – Трапани Шарк 74:95 (17:32, 19:22, 22:23, 16:18) Дата проведения 2 ноября, 22.

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