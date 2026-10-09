«Есть дом, есть дочь, есть сцена»: Ирина Салтыкова встречает 60 на гастролях

Ирина Салтыкова встречает 60 не в светской хронике, а на сцене. В 2026 году она гастролирует с программой «Салтыкова клёвая» — ностальгическим шоу, где звучат её главные хиты.
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