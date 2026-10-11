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Царьград

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Раньше смеялись, теперь - страшно: Сбывшиеся пророчества Жириновского

Раньше смеялись, теперь - страшно: Сбывшиеся пророчества Жириновского

Когда-то его эксцентричные заявления вызывали у публики лишь скептические улыбки, казавшись абсурдными лозунгами.

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