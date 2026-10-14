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Газета.ру

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Аналитик Меркурис: ВС РФ могут взять в котел 70 тыс. украинских военных в ДНР

Аналитик Меркурис: ВС РФ могут взять в котел 70 тыс. украинских военных в ДНР

Британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что российские войска могут взять в котел всю Славянско-Краматорскую агломерацию в Донецкой Народной республике (ДНР).

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