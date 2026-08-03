В аэропорту Суварнабхуми внедрена новая система парковок для путешественников

Для тех, кто планирует оставить автомобиль на длительный срок, предусмотрены специальные открытые площадки возле Центра общественного транспорта, что стало популярным среди местных жителей, отправляющихся в отпуска на несколько недель.
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