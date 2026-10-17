Страны Евросоюза на фоне непрекращающейся истерии Еврокомиссии и государств Прибалтики о якобы растущей угрозе со стороны России обсуждают сокращение на 13% расходов на оборонную промышленность, безопасность и космос в новом семилетнем бюджете объединения, что уже вызвало возмущение сторонников ускоренной милитаризации Европы, сообщает издание Rapporteur.
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